IN BEELD – Veel ambiance op Dave’s verjaardagsspecial in het Muziekcafé Den Toerist in Meulebeke

Zondag was het feest in het Muziekcafé Den Toerist in Meulebeke. Dave alias David Callebert uit Oostkamp vierde er immers zijn verjaardag met heel wat gasten.

De Nonkeltjes zorgden terug voor een lekker koud buffet. Youston mocht muzikaal de spits afbijten. Hij kwam vanuit het verre Limburg waar er sneeuw lag, maar op West-Vlaamse bodem kon hij zonder problemen de zaal bereiken. De zanger zong diverse songs die het publiek kende. Daarna stond jarige Dave op het podium. Euh, of toch niet want Dave liep vooral door het publiek en genoot van de ambiance. De zanger bedankte voor de verjaardagsgeschenken. Hij zong allerlei bekende liedjes en vertelde ook over zijn eerste single, die midden februari uitkomt. Ook Paul Bruna, Yves Segers en Herbert Verhaeghe waren van de partij. Tussenin mocht Kimsky uit Dadizele zich even muzikaal voorstellen aan het publiek. Geniet van onze fotomap. (PADI – foto’s Daniël)