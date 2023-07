IN BEELD – ‘Van Dyke & Friends’ staat met topcast op het podium van Het Witte Paard in Blankenberge

Slecht weer aan de kust? Saaie dagen? Helemaal niet! Boek een ticket voor de show van ‘Van Dyke & Friends’ in Het Witte Paard in Blankenberge. We zijn er zéker van: spijt zal je er niet van hebben!

Jan Van Dyke, Patrick Onzia, Celien Hermans, Goele De Raedt, Franky Boy, Vegas Showgirls (met twee showmen erbij!) én Sasha Rosen schitteren in deze gloednieuwe revueshow, die wel degelijk een heel geslaagde namiddagshow is. In een andere tekst vind je onze persoonlijke visie terug mét natuurlijk ons puntenaantal, maar nu willen we je laten genieten van onze fotomap. Veel plezier! (PADI – foto’s Jens)