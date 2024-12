IN BEELD – Uitgestelde shownamiddag werd succes in D’Hoeve in Dadizele

In september kon de show niet plaatsgrijpen wegens een sterfgeval in de zaal, waardoor alles werd geannuleerd. Na het vinden van een nieuwe datum ging dezelfde show nu wél door in D’Hoeve in Dadizele in een organisatie van Christine Vangheluwe.

Wie er in september bij was, mocht nu gratis afkomen. De uitbaters zorgden voor koffie, cake, mandarijntjes en picknicken. François Torre zette de dans in. Er was ambiance troef in de volle zaal. Guy Neve deed ook zijn uiterste best en wist het publiek eveneens in te palmen. Geniet van de fotomap. (PADI – foto’s Paulette)