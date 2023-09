IN BEELD – Tweede uitgave van Kustschlagerfestival mét sterke artiesten, één jarige, én heel veel gezelligheid

Precies op woensdag 13 september vierde kapster Anne Vanden Bilcke uit Oostende haar verjaardag. Dit vierde ze – samen met een vriendin – in het Kustschlagerfestival in het Proximus Theater in De Panne. Deze kapster mocht al het haar verzorgen van heel wat bekende personen, waaronder Jenny (de vrouw van Will Tura), Guido Belcanto, Fien Sabbe, Anna Luytens…

De tweede editie van het Kustschlagerfestival was heel succesvol. De ruim 280 mensen die ook tafelden moesten nu niet naar Maya’s Restaurant gaan, maar werden verwelkomd in het restaurant van het Plopsa Hotel. Dat sprak velen aan, want het is daar ruimer en dus veel gezelliger zitten. De optredens verliepen zonder technische problemen. Paul Bruna mocht beginnen, waarna Lindsay het podium betrad. Na de pauze was het Luc Steeno die het talrijke publiek liet meezingen op zijn bekende songs. Ook wij slenterden daar rond. Geniet van onze fotomap. (PADI – foto’s Daniël)