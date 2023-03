IN BEELD – ‘Tri Voci’ brengt fantastisch optreden in Landhuis De Kleine Prins in Wervik (Kruiseke)

In Landhuis De Kleine Prins, de horecazaak van Jan Wuytens en zijn vrouw Charlotte, in Wervik (Kruiseke) kwam ‘Tri Voci’ zich presenteren.

Dit is een samenwerking van Jan Wuytens, Michaël Lanzo en Sven De Gendt. Laatstgenoemde is bekend van ‘The Voice’. Dit zijn drie prachtige tenoren weliswaar elk met een apart stemtimbre. Ze brachten er de mooiste melodieën uit het klassieke repertoire. De bomvolle zaal was na afloop heel tevreden over hun optreden. We wensen dit trio nog veel succes toe dat de ambitie heeft om de Vlaamse ‘Il Divo’ te worden. Geniet van onze fotomap. (PADI – foto’s Daniël)