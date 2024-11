IN BEELD – Succesvolle verjaardagsshow van Kurt Crabbé uit Oeselgem in het Muziekcafé Den Toerist in Meulebeke

Zanger Kurt Crabbé uit Oeselgem vierde zijn verjaardag in het Muziekcafé Den Toerist in Meulebeke.

De zaal was uitverkocht met optredens van Ive Rénaarts, Alwin, Bandit en Bobby Prins. Laatstgenoemde was afwezig door ziekte en werd vervangen door Michael Lanzo. Toen Kurt zong, deed hij ook duetten met Yannick, Jenny J. en Ive Rénaarts. Hij stelde eveneens zijn nieuwe single ‘Geef De Wereld Kleur’ voor, een productie van Heko Selection (Bandit) en met tekst van Herbert Verhaeghe. Kurt was heel tevreden over de opkomst en de sfeer. “Een dikke merci aan het ganse team en aan al die lieve mensen die present waren. Dankjewel en aan iedereen een warme knuffel van mij”, besluit hij. Geniet van onze fotomap. (PADI – foto’s Paulette)