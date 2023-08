IN BEELD – Succesvolle start voor ‘Zomer in mijn straat’ van Jo Vally in Westrode/Wolvertem

Bij de officiële start van het eerste zomerfeest ‘Zomer in mijn straat’ editie 2023, was de zon gelukkig van de partij in Westrode/Wolvertem.

Gelukkig want die opening gebeurde buiten op straat met een prachtig optreden van de Koninklijke Steltenlopers uit Merchtem en de fanfare van Westrode. De avond zelf begon met een schitterend optreden van Jo Vally en zijn orkest. Aan sfeer en ambiance was er zeker geen gebrek. Ook 2Fabiola was van de partij. Patje en Loredana deden de volle tent volledig uit de bol gaan. Volgende afspraken: zondag 6 augustus om 12 uur is er een artiestenparade, zaterdag 12 augustus om 18 uur is er een countryavond. Alle info vind je terug op de website van Jo Vally. (PADI – foto’s Daniël)