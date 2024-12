IN BEELD – Succesvolle namiddagshow van vzw Julena in Waregem met bekende artiesten

Zaal OC Nieuwenhove in Waregem zat compleet vol voor een succesvolle namiddagshow in een organisatie van de vzw Julena.

Er waren optredens van Herbert Verhaeghe, Sabien, Gino Verano en Danny Diëgo. Tussenin werden er pannenkoeken à volonté met koffie geserveerd. Het publiek genoot én dat is toch het allerbelangrijkste. Ook in 2025 blijft deze vzw Julena zich inzetten en organiseren ze shownamiddagen in dezelfde zaal in Waregem. Op zaterdag 25 januari ben je vanaf 13.30 uur welkom voor koffie met gratis gebak en tussenin optredens van Gio Vano, Lex Oteca en vriendinnen, Glenn Robbins en Danny Diëgo. (PADI – foto’s Jens)

Eén toegangskaartje kost 25 euro in voorverkoop en 30 euro aan de deur. Reserveren kan telefonisch bij Leentje op 0496 34 90 78, met vermelding ’25.01.2025’.