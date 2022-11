IN BEELD – Stan Van Samang met theatertour in Concertgebouw Brugge

In een organisatie van Concertevents was Stan Van Samang present in het Concertgebouw in Brugge.

Stan trekt terug de theaters in met zijn indoorshow ‘Anders dan Anders’. In de voorbije zomer pakte hij al uit met een nieuwe single en natuurlijk trekt hij daarmee de theaters in. Geniet van onze fotomap! (PADI – foto’s Daniël)