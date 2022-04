IN BEELD : Stan Van Samang met ‘Anders dan anders’ in De Spil in Roeselare

In De Spil in Roeselare stond Stan Van Samang op het podium.

Hij bracht o.a. ‘Feel the power’, ‘Poison’, ‘Candy, ‘Little Bits’, ‘This is not our time’, ‘Under African Skies’, ‘In mijn hoofd’, ‘River of Life’, ‘I Would Die 4 U’, No Surrender’, ‘Goodbye’, ‘Little Kingdom’, Don’t Close Your Eyes’, ‘Simple Life’, ‘Scars’ én ‘Een ster’. Het publiek genoot, maar ook Stan was heel blij dat hij er terug bij mocht zijn na die maandenlange stilte door corona. Geniet van onze fotomap. (PADI – foto’s Daniël)

