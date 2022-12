IN BEELD – Sinterklaasshow op ‘Zalige Zondag’ van Dave Callebert in het Muziekcafé Den Toerist in Meulebeke

Op zondag 4 december kon men terug een ‘Zalige Zondag’ beleven in het Muziekcafé Den Toerist in Meulebeke in een organisatie van David Callebert alias zanger Dave uit Oostkamp.

Dave maakte er meteen een heuse Sinterklaasshow van in een volle Den Toerist. Na een lekkere maaltijd en gebak geserveerd door De Nonkeltjes en Stefanie zorgden Dave, Tonny De Paepe, Angelo Martinez, Michael Lanzo en Danny Diëgo voor een namiddag vol ambiance en sfeer met een volle dansvloer van ‘t begin tot ’t einde. En wie kwam er als grote verrassing binnen dansen tijdens de polonaise? Jawel, dé goede Sint en Piet. Ze bleven de ganse dag beschikbaar tot groot jolijt van jong en oud. Jarige Danny kwam dan weer zijn Elvisnummer brengen en tussendoor konden de aanwezigen ook genieten van een verrassingsdans door het danskoppel Eric en Karlien. De volgende afspraak is de Kerstspecial op zondag 18 december in ‘t Zwarte Veld in Oedelem en daarna Dave’s Verjaardagsspecial op zondag 22 januari in Den Toerist te Meulebeke. (PADI – foto’s Paulette)