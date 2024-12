IN BEELD – ‘Sint in de Piste’ kende alweer veel bijval én dit ook op de nieuwe locatie in Sint-Niklaas

Het allerleukste Sinterklaasfeest in Vlaanderen kon je dit jaar terug beleven in Sint-Niklaas, en dit op de nieuwe locatie of de terreinen van Syntra in één van de grootste circustenten van Europa. Het was een voorstelling met prachtige kostuums, een sprookjesachtige belichting en een fantastisch live-orkest.

‘Sint in de Piste 2024’ was terug een show vol circusacts van wereldniveau: een jonglerend wereldwonder, vliegende luchtacrobaten, indrukwekkend fietsstuntwerk, het snelste rolschaatsnummer ter wereld, 12 hartveroverende pony’s, een kronkelend slangenmens, acrobaten die op één hand trappen beklommen, een duivenfluisteraar, én clowns. Uniek dit jaar was een grootse lasershow, aangevuld met tientallen drones. Ochja, dit mochten we zeker niet vergeten: natuurlijk was ook Sinterklaas van de partij, samen met vele Talentenpieten. (PADI & Christophe)