IN BEELD – Samson & Marie vieren de start van de kerstvakantie met hun nieuwe kerstshow ‘Circus’

De nieuwe kerstshow van Samson & Marie ging in première n het Studio 100 Theater in De Panne. Ook meerdere bekende Vlamingen waren present.

Het werd een kleurrijk spektakel waar jong en oud zichtbaar van genoten. Het thema van de voorstelling is Circus. Samson & Marie beleven dit avontuur samen met hun vrienden Meneer de Burgemeester, Brandweerman Bill en Bakkerin Florentine uit het Ketnet programma IJsjestijd. Op het podium schitteren ook een energiek kinderkoor en ballet. Voor Samson & Marie was deze dag bovendien extra bijzonder, want precies vijf jaar geleden werd Marie het extra baasje van Samson.

Eind november brachten Samson & Marie een kerstalbum uit met 14 nummers. Het album “Kerst met Samson & Marie” staat vol bekende Samson kerstliedjes zoals “Vrede op aarde”, “Het is winter” en “Bibberlip”. Aangevuld met bonustracks van klassieke kerstnummers zoals “O dennenboom”, “Stille nacht” en “Kling klokje klingelingeling”. (PADI)

