IN BEELD – Première ‘Young Hearts’ in Kinepolis Antwerpen van regisseur Anthony Schatteman, zoon van…

In de jaren negentig maakten we het succes mee van het muzikale duo ‘Schatteman & Couvreur’. Johan was van Wetteren, Myriam van Izegem. Dit muzikale duo stond heel wat jaren in de hitparade tot het tot een breuk kwam. De film ‘Young Hearts’ werd geregisseerd door Anthony Schatteman (35). Jawel, de jongste zoon van Johan Schatteman.

Eindelijk kon de regisseur zijn film voorstellen aan familie en vrienden in België. Deze film was al te zien op enkele filmfestivals. De film wordt gelanceerd in 70 landen. Anthony krijgt nu al reacties binnen vanuit de hele wereld en die reacties doen hem enorm veel deugd. “De film is half-autobiografisch. Er zitten elementen uit mijn jeugd erin verweven, zoals bijvoorbeeld mijn vader die ook zong.” Is de prille liefde tussen de tieners ook autobiografisch? “Neen’, lacht de regisseur. “Ik was helaas de enige gayboy in het dorp.” De film ‘Young Hearts’ brengt het begrip ‘liefde’ heel mooi in beeld.

Aan de jonge hoofdrolspeer Lou Goossens werd gevraagd of hij al eens verliefd was. Daarop zei hij kort ‘Neen, dat nog niet!”. VTM informeerde of de hoofdrolspelers ook al in ‘t echt hadden gekust. “Sorry, maar mijn ouders kijken mee. Daarop zeg ik niets hoor”, lacht Lou. Maar samen met de regisseur en met zijn tegenspeler Marius De Saeger gingen ze wel op zoek naar kleine elementen, waarin je verliefdheid kan herkennen. Dit was voor hen inspiratie om die rol goed neer te zetten. ‘Young Hearts’ is een positieve feelgood movie die raakt door de sterke vertolkingen van de cast. Een film die enorm deugd doet om naar te kijken in deze tijden. (PADI & Sandro – foto’s Sandro)

Deze film is vanaf heden te zien in de bioscopen.