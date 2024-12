IN BEELD – Première ‘Winterrevue Music Mastro’ in Theater Elckerlyc werd o.a. bijgewoond door Peter Bulckaen en Ray Verhaeghe

Het was druk aan de voordeur van Theater Elckerlyc in Antwerpen waar talrijke bekende Vlamingen aanschoven om eerst aan de Backstage-fotowand plaats te nemen en dan hun tickets af te halen om daarna nog even te genieten in de foyer én dan plaats te nemen in de zaal voor de negende ‘Winterrevue’, die deze keer als extra titel ‘Music Mastro’ meekreeg.

Onder de talrijke aanwezigen bemerkten we ook Peter Bulckaen en zijn vrouw Tine uit Geluwe, en Ray Verhaeghe, afkomstig uit Torhout. Net zoals de ruim 810 andere aanwezigen konden ze zien dat de centrale gast Peter Van de Velde nu wél aanwezig was na een kortstondige ziekte. Met dank aan Michiel De Meyer die dan halsoverkop zijn plaats innam. De cast bestond uit Dirk Van Vooren, Gio Kemper, Danny Dorland, Ianthe Tavernier, Patrick Onzia en Helle Vanderheyden. Humor, muziek, dans, enz. was allemaal aanwezig, inclusief de special guest Gene Thomas. Er komen nog andere gasten langs, waarvan je de namen en de data van hun aanwezigheid kan terugvinden op de website. Geniet van onze BV-map én de kiekjes op het podium net na de première. (Tekst en foto’s: PADI)

Info en tickets: www.elckerlyc.be