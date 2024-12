IN BEELD – Première ‘Mufasa: The Lion King’ in Hotel Le Plaza én UGC De Brouckère in Brussel

Maandagavond had de première plaats van de nieuwe film ‘Mufasa: The Lion King’ in Hotel Le Plaza én UGC De Brouckère in Brussel. Onder de talrijke genodigden waren er heel wat bekende Vlamingen en influencers.

Olivia Trappeniers, Grace Khuabi, Gilles Van Bouwel, Amy Sonck, Wout Verstappen, Steffi Mercie, Cédric Galle, Mathias Mesmans, Stijn Van Poucke en Nuria Gilizintinova (uit Kortrijk)… waren allemaal van de partij om eerst te genieten van een walking dinner en daarna kort nog even de koude te trotseren om vanuit Hotel Le Plaza te stappen naar UGC De Brouckère waar de film werd vertoond. Vanaf woensdag 18 december is deze film te zien in alle bioscopen. En hoe de film was? Prachtig! Zéker een aanrader om in deze kerstperiode met het hele gezin even halt te houden in de bioscoop en ruim twee uren te genieten van leeuw Mufasa en zijn verhaal… (PADI – foto’s FODI)