IN BEELD – Première ‘Kinky Boots’ in Antwerpen: Wat een fenomenale musical! Wat hebben wij gelachen! Zalig!!

In de Arenberg in Antwerpen vond de première plaats van de musical ‘Kinky Boots’, waarin ook West-Vlamingen meespelen: Tim Saey, Joppe Dekoker, Thomas Servranckx en Gregory Langen.

Wat een fenomenale musical! Dat beschrijft echt wel ons gevoel nog voor het laatste nummer was ingezet. Deze Vlaamse versie van de Broadway klassieker (die ook al eens werd verfilmd) is iets subliem. “Wat mij betreft: eerst en vooral een dikke pluim aan de volledige cast voor de dynamiek en het enthousiasme dat ze brachten in deze première, hoedje af!”

Het verhaal nog even heel kort: Charlie is wanhopig wanneer zijn vaders schoenenfabriek dreigt te sluiten en ontmoet Lola, een drag queen die Charlie helpt laarzen te ontwerpen voor drag queens. In de hoofdrollen de West-Vlaamse Joppe Dekoker in zijn eerste hoofdrol als Charlie en Elindo Avastia (ex-Ghostrocker). Elindo uit Nederland draagt echt wel de show, met zijn flamboyante vertolking van Lola, een drag queen die net als Charlie een verleden draagt met een moeilijke vader-zoon relatie. In de zaal zaten we naast de broer van Elindo en vroegen hem of hij al jaren Drag Queen speelt. “Neen”, zei hij tijdens de pauze, “wij kijken ook met open mond verbaasd toe hij hij deze rol speelt.” En dat doet hij echt wel voortreffelijk!

Joppe Dekoker is nog maar net afgestudeerd en speelt Charlie op een heel overtuigende manier, in al de moeilijke facetten van zijn personage. Hij heeft ook enkele heel moeilijke zanglijnen maar brengt die moeiteloos. Nog heel leuk zijn de Angels, 6 drag queens die de schoenenfabriek komen helpen. Telkens ze het podium bestormen, krijgen ze veel enthousiasme van het publiek, wat echt wel de sfeer ten goede komt in deze musical.

Toen we na de show spraken met een koppel dat de Duitse versie van deze musical zag, zeiden ze ons dat het daar ook zo was, en dat onze Vlaamse cast dus erin geslaagd is de spirit van deze klassieker te brengen. Het is een tijdje geleden dat we nog eens zo gelachen hebben, met tranen zelfs! Emotie, show, zang, sterke vertolkingen: oprecht een aanrader om te gaan kijken! (PADI & Sandro)

Tot 26 januari in Arenberg Antwerpen. Tickets: www.inteam-producties.be