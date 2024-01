IN BEELD – Opnames Herbert bij MENT TV in Mariakerke met o.a. Doran, Larissa, Amaryllis Temmerman…

Dinsdagnamiddag was het heel druk in de studio van MENT TV in Mariakerke bij Gent, want daar werd met heel wat bekende mensen het nieuwe programma ‘Herbert’ opgenomen dat op zondag tussen 10 en 12 uur te zien is op MENT TV.

Presentator Herbert Verhaeghe uit Kuurne mocht heel wat mensen verwelkomen in zijn studio. Doran is net papa geworden van een zoontje en daarover kwam hij vertellen. Jessey Fields uit Nederland had het over haar videoclip ‘Dansen In M’n Eentje’. Larissa kwam dan weer praten over haar nieuwe videoclip ‘Ga Jij Vanavond Met Me Mee’. Caroline Clement stond stil bij de ‘Madonna Tribute Show’, en Amaryllis Temmerman schonk nog even aandacht aan de voorbije Loftrompetten en aan haar videoclip ‘Nachtvlinders’. Bart Verelst maakte een tuinpraatje. Dominique vertelde over zijn leuke plannen in 2024. Steve Tielens sprak over ‘Waar Zijn Die Tandjes’, over zijn nieuwe tanden en zijn gewichtsafname met 8 kilogram. Marijke Umans vertelde over het boek ‘De Eenhoorn’. Kythana sloot het rijtje af met haar nieuwe song ‘Orkaan’. (PADI – foto’s Daniël)

Zondag tussen 10 en 12 uur bij MENT TV.