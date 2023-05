IN BEELD – Opname van ‘Herbert op Zondag’ bij MENT TV in Mariakerke

In de studio van MENT TV in Mariakerke kwam zelfs ook de Nederlandse artiest Gers Pardoel langs voor de opname van het programma ‘Herbert op Zondag’ met presentator Herbert Verhaeghe uit Kuurne.

Herbert Verhaeghe en opnameleider Gerben Steyaert mochten volgende personen verwelkomen in de studio: de winnares van Miss Exclusive, Femke Verschueren die over haar nieuwe videoclip ‘7op7’ kwam praten, An De Moor (voorzitter vzw Vlaanderen/Europa én voorzitter vzw 11-daagse Vlaanderen Feest), Peter Labens die over zijn nieuw boek kwam spreken én ook de Nederlandse artiest Gers Pardoel. (PADI)

Al deze gasten kan je nu zondag tussen 10 en 12 uur zien én horen in het programma ‘Herbert op Zondag’ op MENT TV