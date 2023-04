IN BEELD – Opname ‘Herbert op Zondag’ bij MENT TV in Mariakerke

Het programma ‘Herbert op Zondag’ van Herbert Verhaeghe uit Kuurne blijft maar scoren op MENT TV. Dit programma bestaat al 12 jaar én MENT is niet van plan om te stoppen met dit succesvol zondagvoormiddagprogramma.

Tijdens de uitzending van komende zondag 23 april praat Herbert met o.a. Jan Van Dyke en Wendy Van Wanten naar aanleiding van de zomershowreeks ‘Van Dyke & Friends’ in Het Witte Paard in Blankenberge. Ook Gene Thomas is van de partij om zijn nieuwe videoclip ‘Dat Ze Ja Zegt’ voor te stellen. Miss Exclusieve Daphné Nivelles komt dan weer praten over de nieuwe verkiezing die op zaterdag 29 april wordt uitgezonden op MENT TV. De partycoverband van Jo Hens en Lisa Michiels stond recent nog in de spotlight en dus mogen ze ook even komen babbelen over Level Six. Op zondag 30 april staan Kris Tesoro en Marianne Van de Veken centraal in het programma. Ook Tobe uit Tielt komt langs om te spreken over ‘Je Vliegt’. Kristien Hansebout en Patrick Cornille staan dan weer stil bij het boek ‘Knooppunter Fietsboek Vlaanderen’ dat uitkwam bij Uitgeverij Lannoo. Heidi en Peter vertellen hun levensverhaal rond Résidence Pierre en leggen hun nieuwe plannen uit. (PADI)

Iedere zondag tussen 10 en 12 uur bij MENT TV.