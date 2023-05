IN BEELD – Op de blauwe loper bij de première van ‘The Little Mermaid’ in de Bourlaschouwburg in Antwerpen

Vanaf vandaag kan je in de bioscoop gaan kijken naar ‘The Little Mermaid’, de Disneyfilm met prinses Ariel en prins Eric. Deze productie werd in een nieuw jasje gestoken. Aan deze film werd er maar liefst vier jaar gewerkt.

Er waren heel veel genodigden afgezakt naar de première. Van Véronique De Kock en zoon tot The Starlings, van Gilles Van Bouwel tot Rob Van Impe, enz. We zagen ze allemaal passeren op de rode loper en net als iedereen mochten ze voor aanvang van deze première hun gsm in een afgesloten zakje steken, kwestie dat er toch nog niets van beelden van deze film zouden uitlekken. Onze visie: een heel mooie film, heel ontroerend zelfs. Ook ouderen moesten op het einde een traantje wegpinken… (PADI – foto’s OBI)