IN BEELD – Nieuwjaarsconcert van Senioren Adviesraad Wervik én Herbert Verhaeghe in zaal Oosthove in Wervik

Bijna 370 senioren genoten van een onvergetelijk nieuwjaarsconcert in zaal Oosthove in Wervik in een organisatie van de Senioren Adviesraad Wervik. De artiest van dienst was Herbert Verhaeghe uit Kuurne.

De muzikale omlijsting werd verzorgd door de Mini-Maxiband, die samen met de bekende solist-zanger Herbert Verhaeghe het publiek wist te begeesteren. Met een gevarieerd repertoire, gevuld met herkenbare liedjes uit vroegere jaren, raakte de muziek recht in het hart van de aanwezigen. Er werd enthousiast meegezongen en zelfs gedanst, wat zorgde voor een uitbundige sfeer. Ook de bewoners en begeleiders van verschillende woonzorgcentra waren aanwezig en genoten zichtbaar van dit bijzondere uitje. Het evenement bood hun een welkome afwisseling en liet hen volop meegenieten van muziek en gezelligheid. Naast de muzikale hoogstandjes werden de aanwezigen verwend met een drankje, een kop koffie en een heerlijk taartje. De ambiance was ongeëvenaard en maakte van deze namiddag een waar feest. Een evenement van deze omvang kan natuurlijk niet zonder de hulp van vele vrijwilligers. Van het opbouwen van de zaal en het bedienen tijdens de voorstelling tot het opruimen achteraf: alles verliep vlekkeloos dankzij hun inzet. Hoewel het noemen van namen altijd risico’s met zich meebrengt, verdient iedereen die heeft meegeholpen een welgemeende dank. Het motto ‘Vele handen maken licht werk’ werd hier volledig waargemaakt. De aanwezigheid van verschillende schepenen en vertegenwoordigers van de stad Wervik gaf blijk van de waardering en betrokkenheid van het stadsbestuur bij dit initiatief. Hun interesse werd door de organisatoren en de aanwezigen ten zeerste geapprecieerd. (PADI & Ton – foto’s Paulette)