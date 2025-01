IN BEELD – Niét enkel De Romeo’s, maar ook het publiek genoot van hun optreden in Brasserie Rhodesgoed in Kachtem

Het is al enkele jaren dat De Romeo’s present zijn in Brasserie Rhodesgoed in Kachtem. Eerst kunnen de ingeschrevenen genieten van een diner, waarna De Romeo’s dan hun bekende songs brengen.

In het Rhodesgoed begonnen Davy, Günther en Chris met de song ‘Altijd Blijven Dromen’, gevolgd door een feestmedley instrumentaal en songs uit ‘15 jaar De Romeo’s’. Natuurlijk mocht de bekende Sirtaki niet ontbreken, waarna het trio ook ‘Als Ze Lacht’ en het populaire ‘Engelbewaarder’ zong… Op hun programma stond ook ‘Het Is Een Nacht’, een ‘VIVA Remix’ en als afsluiter een ‘Foute Mix Medley’. Of er ambiance was? Zeker en vast! Check maar onze fotomap. Met De Romeo’s op kop was er méér dan één polonaise in Brasserie Rhodesgoed. Daarna keerden De Romeo’s nog eens terug om te signeren en te poseren voor een foto. (PADI – foto’s FODI)

Fan van Romeo Davy Gilles? Dan hebben we goed nieuws, want op maandag 10 februari organiseert hij daar een ‘Happy Birthday Dinnershow’. Prijs: 58 euro, inclusief voor- en hoofdgerecht, dessert én het optreden (exclusief dranken). Reserveren kan via www.rhodesgoed.be – 051 32 02 20 – Zondag 23 maart om 15 uur: De Romeo’s in Close-Up Live in CC Het Spoor in Harelbeke. Ticket: 60 (VIP, inclusief receptie na het concert) of 35 euro. Info en reservaties: 0477 89 15 64 – rik.blouwe@telenet.be