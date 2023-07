IN BEELD – Muzikaal festijn voor jarige Kyana in het Muziekcafé Den Toerist in Meulebeke

Kyana – de zus van zanger Michael Lanzo – zal haar verjaardag op vrijdag 7 juli niet vlug vergeten, want er werd voor de jarige een muzikaal feest georganiseerd in het Muziekcafé Den Toerist in Meulebeke.

Kyana dankte iedereen die erbij was en moest tijdens de namiddag méér dan één traantje wegpinken. Op de muzikale affiche stonden de namen van Jordy Vannet, Michael Angelo, Lissa Lewis, Michael Lanzo, The Sensations en Bandit. Geert stond in voor het geluid. Geniet van onze fotomap. (PADI- foto’s Paulette)