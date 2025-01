IN BEELD – Muzikaal feest met Herbert en De Jongens in Etropal in Lauwe

De aanwezigen gaven het toe: het was terug een super gezellige muzikale dag in Etropal in Lauwe in aanwezigheid van Herbert en De Jongens.

De ingeschrevenen werden verwend met een klein ontbijt en ’s middags met een heerlijke maaltijd bereid door Igor, Xavier en hun team. Omstreeks 14 uur begon de show met een optreden van De Jongens en daarna met Herbert. Er zijn nog dergelijke optredens op dezelfde locatie op dinsdag 21, woensdag 22, dinsdag 28, woensdag 29, donderdag 30 januari, dinsdag 4, woensdag 5 en donderdag 6 februari. Geniet van onze fotomap! (PADI – foto’s Paulette)