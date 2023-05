IN BEELD – Muzikaal feest in Etropal in Lauwe

’t Was een super mooie dag! Dat hoorden we toch meerdere mensen zeggen die erbij waren in Etropal in Lauwe.

Na eerst een ontbijt en ’s middags een menu konden de aanwezigen zich uitleven op de dansvloer of genieten van het nieuwe terras. Natuurlijk waren er ook optreden. Waren deze keer aanwezig: Michael Lanzo, gevolgd door Ellis en Doran. In de komende weken staan er nog diverse optredens in hun agenda. Check dus de website van Etropal Lauwe! (PADI – foto’s Paulette)