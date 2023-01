IN BEELD – Muzikaal feest in Etropal in Lauwe met Frappant, PC Brown en Herbert Verhaeghe

Op donderdag 12 januari was er een muzikaal feest in Etropal in Lauwe.

Het begon voor de ingeschrevenen met een ontbijt. Tijdens de middag was er een heerlijk diner, waarna er in de namiddag artiesten optraden. Frappant mocht inzetten met leuke dansmuziek. Daarna was het PC Brown en als afsluiter gaf Herbert Verhaeghe een mooie show. Het is nog mogelijk om deze show te zien, want die staat eveneens nog geprogrammeerd op dinsdag 17, woensdag 18, donderdag 19, dinsdag 24, woensdag 25, donderdag 26, dinsdag 31 januari en woensdag 1 februari. Iedereen ontving als nieuwjaarsgeschenk een beugeltje om betaalkaarten in te steken. Geniet van onze fotomap. (PADI – foto’s Paulette)