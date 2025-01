IN BEELD – Muziek- en dansnamiddag met François Toorré en Chris Clark in D’Hoeve in Dadizele

In D’Hoeve in Dadizele had de eerste muziek- en dansnamiddag van 2025 plaats in aanwezigheid van François Toorré en Chris Clark.

De aanwezigen werden getrakteerd op een lekker tiramisu met koffie. Als nieuwjaarsgeschenk kreeg iedereen en fles wijn. De namiddag werd muzikaal geopend door François Toorré, die ervoor zorgde dat de dansvloer heel snel vol stond. Daarna zong Chris Clark. Wat een energie heeft die man én ook wat een stem! Christine zorgde nog voor een bloemetje voor Nancy Potteau, de uitbaatster van D’Hoeve, want ze was die dag jarig. 60 jaar jong! Dat verdiende natuurlijk een applaus en een ruiker. Geniet van onze fotomap. (PADI – foto’s Paulette)