IN BEELD – Muziek- én dansnamiddag in Gasthof D’Hoeve in Dadizele met felicitaties voor diamanten echtpaar

In Gasthof D’Hoeve in Dadizele had een muziek- en dansnamiddag plaats met optreden van Paul Bruna en muzikale omlijsting door François Toorré. Tijdens het gezellig samenzijn mochten de talrijke aanwezigen ook eens applaudisseren voor Willy Cokelaere en Jenny Cardoen, die op die dag zelf 60 jaar waren getrouwd.

Christine Vangheluwe stond opnieuw in voor de organisatie. De zaal was terug tot in de nok gevuld. De aanwezigen werden getrakteerd op koffie en lekkere taart. François Toorré mocht van start gaan, gevolgd door Paul Bruna. Het ging er heel gezellig aan toe. Zie onze fotomap. (PADI – foto’s Paulette)