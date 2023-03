IN BEELD – Michael Lanzo liet zijn vele fans de polonaise dansen in Brasserie Rhodesgoed in Kachtem

Michael Lanzo was te gast in Brasserie Rhodesgoed in Kachtem op zo’n twee kilometer rijden van zijn woning. Van een thuismatch gesproken!

Michael begon zijn optreden met ‘Zijn Het Je Ogen’, gevolgd door ‘Ik Ga Naar De Zon’, ‘Dat Kleine Dorpscafé’, ‘Kom Nu’ bekend van Helmut Lotti, ‘Viva Cerveza’, ‘Kom In M’n Armen’, ‘De Toreador’, ‘Baillamos’, ‘C’est La Vie’, ‘Mexico’.. Natuurlijk bracht hij ook nog een tweetal bisnummers. Toen zat er al praktisch niemand meer neer, want iedereen deed mee met de polonaise. Als dat niet leuk was. Geniet van onze fotomap. (PADI – foto FODI)