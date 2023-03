IN BEELD – MENT TV deed opnames van het programma ‘Herbert op zondag’ met artiesten én schrijvers

In de studio van MENT TV in Mariakerke (Gent) was Herbert Verhaeghe present voor de opnames van zijn programma ‘Herbert op zondag’ dat je iedere week kan bekijken tussen 10 en 12 uur.

In de uitzending van zondag 12 maart zijn Sammy Moore & Eveline Cannoot, auteur Filip Pletinckx, auteur Guillaume Van Der Stighelen en Jacky Lafon present. Tijdens de uitzending van zondag 19 maart kan je genieten van een babbel en/of de muziek van De Jongens, Patrick Hamilton & Garry Hagger & Nel Swerts, schrijfster Ae Jin Huys, Marie-Christine Verloo en zanger Nathan. Geniet van onze fotomap. (PADI – foto’s Daniël)