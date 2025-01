IN BEELD – Luxe ontbijtbuffet mét artiest Paul Bruna niet één, maar twee keer méér dan geslaagd in Bourgondisch Schild in Diksmuide

Vrijdagvoormiddag waren ruim 80 personen aanwezig op het allereerste luxe ontbijtbuffet in een organisatie van Julie en Nathan in hun zaak Bourgondisch Schild in Diksmuide. Tijdens deze heerlijke broodjesmaaltijd zong Paul Bruna uit Middelkerke diverse luisterliedjes.

Nathan Missiaen en Julie Degrieck proberen graag iets nieuws uit in hun zaak en dus ondernamen ze een poging voor een luxe ontbijtbuffet. Dit was zo geslaagd, waardoor ze besloten van ook op zondagmorgen 19 januari dezelfde formule te hanteren met ook dezelfde artiest uit te pakken. Naar we vernamen zijn er op zondag al méér dan 100 mensen ingeschreven. Op de nummer 1 van het ontbijt waren ook wij erbij. Geniet van onze fotomap! (PADI – foto’s Patje)

Info: 0491 64 00 13