IN BEELD – Laatste opnames van ‘Herbert op Zondag’ bij MENT TV met talrijke bekende Vlamingen

In de studio van MENT TV in Mariakerke (Gent) vonden de laatste opnames plaats van het programma ‘Herbert op Zondag’. Tijdens juli en augustus is Herbert Verhaeghe uit Kuurne op dezelfde tv-zender wel verder te zien met een aangepast zomerprogramma ‘Herbert Zomert’ met opnieuw talrijke genodigden.

Op zondag 18 juni tussen 10 en 12 uur kan je tijdens ‘Herbert op Zondag’ op MENT TV genieten van gesprekken met Pieter Van Keymeulen over ‘Pieter op Pad’, Jacky Lafon en Jan Wuytens over ‘De Tijd Van Toen’ in Het Witte Paard in Blankenberge, Günther Neefs over zijn nieuw album ‘De Kracht Van De Muziek’, Isabelle A. over haar nieuwe single, Johan Veugelers over zijn nieuwe videoclip ‘Trein Gemist’ en Dennie Damaro over zijn nieuwe videoclip ‘Ik Zoek Naar Een Dorp’.

Op zondagvoormiddag 25 juni komen volgende personen aan het woord: Heidi De Grauwe en Donaat Deriemaeker van het Farcetheater over de nieuwe komedie ‘Zo Vader, Zo Zoon’, Bobby Prins (60 jaar artiest), Danny Fabry over de nieuwe single ‘Smoorverliefd’, ‘Frank Van Erum (organisator van optredens in zijn Rotahoeve) en Nick Schilder, bekend van Nick & Simon, nu solo-artiest met een eerste single ‘Shatterproof’. (PADI)

‘Herbert op Zondag’ van 10 tot 12 uur op MENT TV en in de MENT App.