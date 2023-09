IN BEELD – ‘Kustschlagerfestival’ met Herbert, Paul Bruna en Willy Sommers was een gezellig muzikaal feest

De eerste uitgave van ‘Kustschlagerfestival’ in het Proximus Theater in Plopsaland De Panne was een groot succes. De zaal was uitverkocht.

Herbert mocht als eerste artiest van start gaan, waarna Paul Bruna als tweede artiest de microfoon nam. Dat was een beetje pech, want de microfoon deed het niet. De danseressen bleven maar dansen, Paul bleef maar het publiek entertainen, maar uiteindelijk kwam toch alles goed. Na de pauze stond Willy Sommers op het podium. Ook dan was er een klein technisch probleem. Willy maakte reclame voor zijn nieuwe single ‘Aperolleke’, maar ’t was een ander liedje dat het publiek te horen kreeg. Ook nu duurde het niet lang vooraleer het muzikale feest verder kon gaan. Omstreeks 17.30 uur was de eerste editie van 2023 gedaan. Iedereen vertrok met een grote glimlach naar huis terug. (PADI – foto’s Daniël)

Woensdag 13 september om 14 uur: optredens van Lindsay, Paul Bruna en Luc Steeno. Vanaf 10 uur inclusief toegang tot het park en alle attracties. Eén ticket kost 25 euro, aan de deur 30 euro. Info: 0496 36 90 74 – www.kustschlagerfestival.be