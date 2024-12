IN BEELD – Kerstshow in Etropal Lauwe met bekende nationale artiesten

Op donderdag 5, dinsdag 10, woensdag 11 en donderdag 12 december kan je nog terecht op een kerstshow in Etropal Lauwe.

Wij gingen al eens langs en genoten van een heerlijk menu. Na de maaltijd konden de aanwezigen zich uitleven op de dansvloer. Daarna waren er muzikale optredens van Luc Van Meeuwen, Lissa Lewis en Michael Lanzo. Etropal Lauwe zorgde voor een mooi kerstdecor met heel wat lichtjes. Natuurlijk was ook de kerstman van de partij. Het was een prachtige show, die nog vier keren te zien is in deze zaal in Lauwe. Genieten maar! (PADI – foto’s Paulette)