IN BEELD – James Malikey én Tri Voci in het Muziekcafé Den Toerist in Meulebeke

Zondag 28 mei volgde er een muzikaal feest in een organisatie van The Booking Agency in het Muziekcafé Den Toerist in Meulebeke.

De middag begon met een heerlijk buffet, waarna pianist James Malikey het muzikaal gedeelte mocht inzetten. Uitsluitend gaf Tri Voci alias Jan Wuytens uit Wervik, Michael Lanzo uit Kachtem en Sven De Gendt uit Sint-Niklaas zo’n twee uur het beste van zichzelf. De nieuwe single werd eveneens gezongen, maar komt officieel pas in september uit. Er was ook een tombola met als prijzen tickets voor ‘Kerst in Vlaanderen’. Geniet van onze fotomap. (PADI – foto’s Paulette)