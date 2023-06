IN BEELD – Herbert Verhaeghe én Bandit in Kursaal Oostende

In Kursaal Oostende waren er optredens van Herbert Verhaeghe en Bandit.

Herbert uit Kuurne mocht de spits afbijten, samen met The New Bisband. We zagen al Herbert vaak aan het werk, maar dit optreden was één van z’n beste. Ook in deze ruime zaal kon hij het niet laten om even het podium te verlaten en tussen zijn publiek te staan. Na de pauze zong Bandit uit Oostrozebeke. Samen met z’n orkest was het een heel sublieme Bandit die we zagen. Hij zong ook een prachtig lied voor allen die we zo hard moeten missen. Voor allen die nu sterretjes zijn aan de hemel. Dat was een beklijvend moment, een echt kippenvelmoment. Geniet van onze fotomap. (PADI – foto’s Daniël)