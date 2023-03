IN BEELD – ‘Herbert op Zondag’ met heel wat klinkende namen, zoals Peter Vanlaet, Laura Omloop, Freek Van Rooy…

Bij MENT TV in Mariakerke (Gent) waren er terug opnames van het programma ‘Herbert op Zondag’ mét presentator Herbert Verhaeghe uit Kuurne.

In de uitzending van zondag 26 maart komen volgende personen aan bod: Peter Vanlaet van Mama’s Jasje komt praten over NekkaNacht, Prikkeldraad (zanger Raf en gitarist Hendrik) over ‘Niets Is Wat Het Lijkt’, Julie Van den Kerckhove staat stil bij haar boek ‘Low Carb On A Budget’ dat uitkwam bij Uitgeverij Lannoo en Patrick De Bruyn praat over zijn boek ‘Hoog Spel’, uitgegeven bij Pelckmans. Op zondag 2 april kan je volgende personen zien: Djennah Van Nieuwenhove over haar boek ‘Let’s Talk Money’ bij Uitgeverij Lannoo, Jaydee Hill met zijn nieuwe single ‘Where Do We Go From Here’, Nisa Van Baelen die met een nieuwe Miss-verkiezing begon, Laura Omloop over ‘Hier Ben Ik Thuis’ en Freek Van Rooy over ‘Verboden Taal’. (PADI)

‘Herbert op Zondag’ bij MENT TV, telkens van 10 tot 12 uur.