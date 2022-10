IN BEELD – Gezellige dag in Etropal Lauwe met Diana More, Ronny Vermaerken, Christelle én Ann Lemaitre

Het begon met ontbijtkoekjes, gevolgd door een heerlijk menu tijdens de Etropal Show of één dagje zorgeloos genieten in Lauwe.

Op het podium was er een komische show van het Gents Cabaret, Diana More, Ronny Vermaerken, Christelle en Ann Lemaitre. Kenny Vandesonneville stond in voor het geluid en de belichting. Het was een heel geslaagde dag. Geniet van onze fotomap. (PADI – foto’s Paulette)