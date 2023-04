IN BEELD – Geslaagde première van ‘Calendar Girls’ in Antwerpen

De voorstelling ging zondagmiddag in première in het Antwerpse Theater Elckerlyc.

Maar ‘Calendar Girls’ is natuurlijk veel meer dan zomaar een ordinaire manier om meer bloot op het podium te krijgen. Integendeel, het vertelt het verhaal over een vrouwengroep die van dichtbij geconfronteerd wordt met een door kanker zwaar aftakelende man van één van hen. En net als hun personages gaan Ann Van den Broeck, Sandrine André, Greet Rouffaer, Katrien De Becker, Veerle Malsschaert, Mieke Bouve en Katja Retsin ook écht uit de kleren voor een kalender… (PADI – foto’s Tom)

‘Calendar Girls’ speelt nog tot en met zondag 14 mei in Theater Elckerlyc in Antwerpen. Tickets en info via htttp://www.elckerlyc.be/.