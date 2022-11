IN BEELD – Garry Hagger omarmde het publiek tijdens ‘Schlagertje Vier’ in zaal Owla in Brugge

Zondagnamiddag konden de fans van het Vlaamse lied terug genieten van vier artiesten tijdens ‘Schlagertje Vier’ in zaal Owla in Brugge.

Deze keer waren Matthias Lens, Wim Soutaer, Lindsay én Gary Hagger van de partij. Matthias Lens én Wim Soutaer slenterden even langs het publiek. Lindsay zong ook haar mooie bekende songs. Garry Hagger zei: “Zijn jullie allemaal naar de biecht geweest? Ik wel hoor. Het is hier fantastisch!” Daarmee verwees hij naar de vroegere bestemming van zaal Owla toen het nog een kerk was. De zanger verliet eens uit z’n comfortzone en zong een nummer van Adele. Het publiek was razend enthousiast. Hij zong ook enkele songs van Marco Borsato en dan nog twee medley’s. Op dat moment zat niemand nog stil op zijn stoel. Integendeel, velen stonden recht en gingen zelfs voor de zanger staan om te dansen. Garry Hagger omarmde het publiek en palmde werkelijk het publiek in zaal Owla in. (PADI)

Welkom op het volgende ‘Schlagertje Vier’ op zondag 4 december met optredens van Jo Vally, Sasha & Davy, Luc Caals en Celien Hermans. De deuren openen om 12 uur, de show begint om 14 uur. Eén ticket kost 19 euro. Info en tickets: www.owlabrugge.be