IN BEELD – ‘Gala van de Gouden K’s’ in het Antwerpse Sportpaleis

“Hey man, doe eens normaal”, zei Jelle Cleymans met een glimlach op zo’n gezicht tegen Metejoor, nadat Jelle had bemerkt dat Metejoor zomaar achter hem kwam staan tijdens zijn fotoshoot aan de Ketnet-wand. Metejoor vond dat grappig.

Zo zie je onverwacht wel eens iets wanneer je op wacht staat om foto’s te nemen. Zoals Aster Nzeyimana die zijn Lieze Feryn een stevige kus gaf of Nina Derwael die onverwacht haar been in de lucht stak voor de foto’s. Op ’t einde namen we foto’s op het podium van het Antwerpse Sportpaleis. Winnares Camille was bezig met een tv-interview en plots werd ze weggekaapt door Ruth Beeckmans die zei: “Ga maar vlug eens naar beneden. Die fans roepen om je.” En Camille deed wat Ruth vroeg: ze ging even poseren, nam spontaan enkele gsm’s van fans af en nam zelf de selfies. Prachtig toch! Geniet van onze fotomap. (PADI – foto’s FODI)