IN BEELD – Feestelijke voorstelling ‘Winterrevue with Friends’ werd er één met een lach en een traan

Wondermooi, prachtig, met tranen in de ogen, pakkend, dé beste ‘Winterrevue’ die we al ooit zagen in Theater Elckerlyc in Antwerpen… Wat kunnen we er nog méér over kwijt.

Voorlopig niets meer, want ook wij waren sprakeloos toen ‘Hugo with Friends’ een staande ovatie kreeg. En ook wij – jawel, een man mag wél huilen – kregen tranen in onze ogen toen Hugo zijn laatste lied ‘May Way/Ons Leven’ zong, opkeek naar zijn Colleke in de hemel en maar bleef zingen, ondanks kort een krop in zijn keel. Enkel Hugo stond op dat moment in de spotlights op het podium. Al de andere artiesten stonden er achter, inclusief het ballet. In de zaal was het ook volledig donker. Wees maar gerust, we waren de enige niet die wat ‘snotterden’ toen Hugo pakkend ‘May Way/Ons Leven’ zong. Zelfs een stoere bonk die naast ons zat, stond met tranen in zijn ogen…

Ochja, deze uitgave met ‘friends’ Gert Verhulst én James Cooke was hilarisch. Er volgen nog ‘friends’, maar gaan ze dit duo kunnen evenaren? Benieuwd… Geniet alvast van onze fotomap op de rode loper en net na het event, met als slotfoto op de trappen in de VIP-ruimte. (PADI – foto’s FODI & Mervyn)

Info en tickets: www.backstage-producties.be