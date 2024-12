IN BEELD – Farcetheater komt met ‘de Verlegen Versierder’ ook naar De Branding in Middelkerke én De Leest in Izegem

Het Farcetheater presenteert ‘De Verlegen Versierder’ met de castleden Bob De Moor, Daisy Thys, Anthony Van Caeneghem, Heidi De Grauwe en Lisa Gerlo. In de komende weken spelen ze nog in Oudenaarde, Middelkerke, Kruishoutem, Tervuren, Izegem, Geraardsbergen, Ronse, Zwijnaarde, Deinze, Kluisbergen, Zele en Gent. De BV’s op de première vonden het alvast super leuk.

De korte inhoud: Menno is de presentator van een populair tv-programma en de meest begeerde vrijgezel van Vlaanderen. Maar die beroemdheid heeft ook zo zijn nadelen. Terwijl iedereen denkt dat hij elke dag met een ander de lakens deelt, is hij dik tegen zijn zin nog altijd maagd. Met de feestdagen in het vooruitzicht wil zijn nonchalante nonkel hem een handje helpen. Als snel bemoeit ook zijn vrouwelijk personeel zich ermee. En dan rijst nog slechts één vraag: gaat hij te bed of niet te bed? ‘De Verlegen Versierder’ is een komedie in een gezellige kerstsfeer met een opklapbaar bed dat voor hilarische situaties zorgt. (PADI – foto’s Patje)

Data en tickets via www.farcetheater.be