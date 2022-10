IN BEELD – Fans van Jo Vally mochten meezingen én meedansen op podium van De Kleine Beer in Beernem

Jo Vally bracht opnieuw zijn verjaardagsconcert in De Kleine Beer in Beernem. De zaal was helemaal volgelopen met fans die kwamen meegenieten.

Het publiek werd verwend door Jo en zijn vierkoppige band. Na de pauze vroeg hij zelfs enkele fans op het podium om samen met hem mee te dansen én natuurlijk mochten ze ook mee zingen. Aan kandidaten was er geen gebrek. Op het einde ontving Jo een ruiker bloemen uit handen van Fabienne uit Oudenburg als dankjewel voor deze heel mooie verjaardagshow. Geniet van onze fotomap! (PADI – foto’s Daniël)