IN BEELD Eveline Cannoot komt met ‘Kerst bij MENT’ op zaterdag 24 december op MENT TV

Zaterdag 24 december is een belangrijke dag voor zangeres én ook presentatrice Eveline Cannoot, want tussen 13 en 20 uur kan je haar zien op MENT TV tijdens het programma ‘Kerst bij MENT’.

Tijdens die uitzending praat Eveline over kerst met heel wat bekende Vlamingen, zoals Ida De Nijs, Sven Degendt van The Voice en één van de drie artiesten in het nieuwe project Tri Voci, Mieke en Bandit, John Terra, Ingrii, Guy Neve, Femke Verschuren, Siham en Steven Lambert, Luc Steeno, Jo Vally… Ook de kerstman en een elfje kwamen langs. Wij waren bij de opnames. Geniet van onze fotomap. (PADI – foto’s Daniël)