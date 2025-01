IN BEELD – Eerste opname ‘De Muziekshow’ in Belle-Vue in Roeselare was schot in de roos

Zaal Belle-Vue in Roeselare was uitverkocht voor de eerste opname van ‘De Muziekdoos’ op West-Vlaamse bodem. De aanwezigen spraken niet enkel vol lof over de maaltijd, maar ook over de optredens.

Deze opname van dit nationaal Vlaams muziekprogramma is twee keren per week (donderdag om 17 uur, zondag om 14 uur) te zien op MENT55. Deze show kan je ook bewonderen via het YouTube-kanaal en op de website demuziekshow.be. De bezieler van dit project is Dennie Damaro, die veel steun krijgt van Michel Van den Brande van Kontrimo. Er stonden heel wat artiesten op het podium, waaronder Aurélie, Herbert, The Royal Gents, Jan Wuytens, Paul Bruna, Thomas Julian, Dennie Damaro, Rénaarts & Crabbé, Eveline Cannoot, Kevin Kestan, Lars… Geniet van onze fotomap! (PADI – foto’s Patje)