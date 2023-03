IN BEELD – Eerste lenteshow in De Link in Sint-Eloois-Winkel kende veel bijval

Een volle zaal, vier fantastische artiesten… meer was niet nodig om een onvergetelijke avond te krijgen in De Link in Sint-Eloois-Winkel.

Er was een zelden geziene ambiance en dus mogen de organisatoren terugblikken op een meer dan geslaagde avond. Danny Diëgo mocht met zijn gekende stijl de zaal in vuur en vlam zetten. Tijdens de korte pauze kwam de burgemeester een kort woordje zeggen en felicitaties over brengen aan de inrichters. Een heel goede David Vandyck zette het feest verder. Ook Johan Veugelers bracht het beste van zichzelf en wist de massa te begeesteren. Als laatste was Jo Vally van de partij. Op het einde van zijn optreden vroeg hij iemand op het podium om samen ‘Aan Alle Vrouwen’ te zingen. De persoon die erbij kwam, verraste iedereen met zijn zangtalent. Geniet van onze fotomap. (PADI – foto’s Daniël)