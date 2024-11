IN BEELD – De Leest in Izegem genoot van optredens van ‘Muzikantenstad’

In Izegem is het een traditie dat ‘Muzikantenstad’ langskomt met een leuk muzikaal programma. Ook deze keer was De Leest tot in de nok gevuld voor deze optredens.

Een vast team van Vlaamse artiesten, muzikanten, zangers, dansers deden weer hun uiterste best. De aanwezigen waren Nadia, Ellis, Lissa Lewis, Michael Lanzo, Doran, PC Brown, De Melando’s, Eveline Cannoot.. De special guest was Wim Leys. Alles werd live gebracht en muzikaal begeleid door ‘Het Muzikantenstadorkest’ o.l.v. Alain Verresen. De show bestond uit vele verrassende acts en verschillende thema’s, maar vooral uit veel herkenbare liedjes, instrumentale nummers, prachtige samenzang, solonummers en leuke humor. De deskundige presentatie was in handen van Filip D’haeze. Ook een fantastisch showballet zette zijn beste beentje voor en dit alles in prachtige kostuums. Geniet van onze fotomap. (PADI – foto’s Paulette)