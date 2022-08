IN BEELD – Bredene Festivalt lokt op zondag duizenden bezoekers

Op zondag stonden maar liefst vier groepen aangekondigd op Bredene Festivalt. Er was ook een kindernamiddag met heel wat attracties voor de jeugd. Het bezoekersaantal liep dan ook op tot ver boven de vijfduizend.

Als eerste was er de Ketnetband, waarvoor de jeugd goed de tent vulde en met volle teugen genoot. Voor Metejoor was de tent veel te klein, zeker evenveel mensen stonden tot ver buiten. Ook Flip Kowlier mocht een groot aantal fans verwelkomen en zong bijna 75 min. Als laatste traden De Kreuners op en opnieuw stonden de fans tot tot ver buiten de tent. We bemerkten niet enkel tevreden bezoekers, maar ook tevreden inrichters. Op naar een editie in augustus 2023? (PADI – foto’s Daniël)